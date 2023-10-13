Сетевое издание|18+|Пятница|13 окт 2023|16:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе во время рейда наказали водителей и пешеходов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе с начала года зарегистрировали 15 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 1 человек погиб и 18 получили травмы.

В целях снижения количества подобных аварий в четверг, 12 октября, Госавтоинспекция провела на территории города профилактическое мероприятие.

Во время рейда сотрудники составили 7 протоколов на водителей, не пропустивших пешеходов, и 15 - на пензенцев, неправильно пересекавших проезжую часть.

Горожанам за рулем напомнили: при движении вблизи перехода важно следить за другими машинами. Если кто-то остановился, следует убедиться, что перед ним нет идущего человека.

«Это очень важно, поскольку значительная часть ДТП происходит из-за того, что водитель не успевает увидеть пешехода, заслоненного остановившимся транспортным средством», - подчеркнула инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Диана Дементьева.

«Безлошадным» пензенцам также стоит быть внимательнее при пересечении проезжей части.

«Если вас пропускает автомобиль, убедитесь, что транспортные средства, двигающиеся по другим полосам, также снижают скорость или уже остановились. Помните, что за секунду автомобиль остановиться не сможет. Для безопасного передвижения в темное время суток используйте светоотражающие элементы на одежде», - обратилась к пешеходам Диана Дементьева.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео УГИБДД УМВД России по Пензенской области
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте