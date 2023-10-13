В Пензе во время рейда наказали водителей и пешеходов

13.10.2023 | 15:12

В Пензе с начала года зарегистрировали 15 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 1 человек погиб и 18 получили травмы.

В целях снижения количества подобных аварий в четверг, 12 октября, Госавтоинспекция провела на территории города профилактическое мероприятие.

Во время рейда сотрудники составили 7 протоколов на водителей, не пропустивших пешеходов, и 15 - на пензенцев, неправильно пересекавших проезжую часть.

Горожанам за рулем напомнили: при движении вблизи перехода важно следить за другими машинами. Если кто-то остановился, следует убедиться, что перед ним нет идущего человека.

«Это очень важно, поскольку значительная часть ДТП происходит из-за того, что водитель не успевает увидеть пешехода, заслоненного остановившимся транспортным средством», - подчеркнула инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Диана Дементьева.

«Безлошадным» пензенцам также стоит быть внимательнее при пересечении проезжей части.

«Если вас пропускает автомобиль, убедитесь, что транспортные средства, двигающиеся по другим полосам, также снижают скорость или уже остановились. Помните, что за секунду автомобиль остановиться не сможет. Для безопасного передвижения в темное время суток используйте светоотражающие элементы на одежде», - обратилась к пешеходам Диана Дементьева.