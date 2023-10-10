Отопление поступило в 53% пензенских домов

10.10.2023 | 19:38

В Пензе продолжается запуск системы отопления. По данным на 19:00 вторника, 10 октября, ресурс подан в 53% домов. Такую информацию озвучили в городской администрации.

«Отапливаются 1 612 многоквартирных жилых домов, 53 объекта здравоохранения, включая 16 стационаров, 56 школ, 87 детских садов, 4 учреждения допобразования», - уточнили в мэрии.

Кроме того, батареи потеплели в объектах городского спорткомитета (9), социального управления (9), управления культуры (32), региональных минобра (11), минспорта (15), минкульта (5) и минтруда (1).

«Напомним, регулировку гидравлического и теплового режимов всем владельцам источников тепла, теплоснабжающим, жилищно-эксплуатационным предприятиям и организациям, потребляющим теплоэнергоресурсы, предстоит закончить в течение десяти дней со дня начала отопительного сезона», - отметили в пресс-службе администрации.

Управляющим компаниям и ТСЖ порекомендовали открыть запорную арматуру для приема теплоносителя в МКД.

Отопительный сезон в областном центре стартовал 9 октября.