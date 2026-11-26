С пятницы, 27 ноября, автобусы № 130 и 149 будут ходить по привычным схемам, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». Речь идет об их движении по Спутнику.

Улицу Алую перекрывали из-за работ по техническому присоединению домов к тепловым сетям. Ограничение вводилось на участке от Олимпийской до Светлой.

В связи с перекрытием менялась схема движения транспорта. Автобусы № 130 при движении с Олимпийской направлялись на улицу Алую и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Автобусы № 149 с Олимпийской ехали по улице Фонтанной в прямом и обратном направлении.

Предполагалось, что участок откроют для движения в 17:00 20 ноября.