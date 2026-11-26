На прямую линию с губернатором в четверг, 26 ноября, поступило сразу несколько обращений по поводу дороги от трассы Пенза - Шемышейка до санатория «Березовая роща». Пробраться по ней даже на мощном автомобиле можно с большим трудом.

Между тем по этому же пути ездят и маршрутные такси, и школьные автобусы. Зимой его не чистят, при заносах машины не могут разъехаться. Ремонта местные жители не видели, по их словам, уже 2 года, а капитальные работы за 50 лет не провели ни разу.

Обращения ни в минстрой, ни в ГИБДД результата не дали. В администрации Пензенского района ответили, что документация должна появиться в 2025 году, а ремонт запланирован на 2026-й, но ничего не изменилось.

«Уважаемый Олег Владимирович, просим вас помочь с восстановлением дороги. Люди ездят и на работу, и с работы, дети - в школу. Одни ямы, кочки, лужи», - обратился к губернатору местный житель.

По всей видимости, у сельсовета нет средств для надлежащего содержания, предположил Олег Мельниченко.

«Я думаю, что ее надо забирать в региональную собственность, чтобы была возможность за счет регионального дорожного фонда ее делать и дальше планировать на капитальный ремонт», - отметил глава области.

Подключившийся к прямой линии министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александр Гришаев пояснил, что о проблеме ему известно. Дорогу из ведения сельсовета забрали, управление капитального строительства оформило всю документацию.

«План действий дальше такой: до конца 1-го квартала следующего года мы готовим проектно-сметную документацию на реконструкцию, потому что надо дорогу расширять до нормативных габаритов. В конце 1-го квартала мы ее проторгуем и в сезон 2027 года планируем полностью отремонтировать», - рассказал он.

«Ну вот видите, я ломлюсь в открытую дверь. Вопрос, который мне задали, уже отрабатывается. Я возьму это на контроль, чтобы министерство довело до конца. В принципе, они пошли правильным путем», - резюмировал губернатор.