Пензенскую область практически каждую ночь атакуют беспилотники. Силы ПВО отслеживают от 700 до 1 000 пусков БПЛА в направлении региона, до Сурского края долетают единичные аппараты. Объем сбиваемых аппаратов большой, ПВО эффективно справляется со своей задачей.

Об этом в четверг, 26 ноября, во время прямой линии сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Понятно, стопроцентной безопасности ни одна система ПВО не может гарантировать, но во много раз был бы ущерб больше, если бы были пропущены летательные аппараты над нашей территорией, прежде всего на подлете к городу. Хочу сказать, что на подлете к городу было сбито более 20 тяжелых летательных средств», - пояснил Мельниченко.

Атаки БПЛА отражают не только силы ПВО, но и мобильные огневые группы, состоящие из бойцов отрядов БАРС и сотрудников силовых структур. Они скоординированы с Министерством обороны, каждые сутки заступают на дежурство. Всего в регионе действуют 80 таких групп.

Губернатор призвал жителей области не игнорировать предупреждения о беспилотной или ракетной опасности.

«У меня просьба воспринимать это крайне серьезно, потому что любой летательный аппарат, который идет на нас, обеспечен взрывчатым веществом, поражающими элементами. Это летящая смерть. Любое пренебрежительное отношение к мерам безопасности может привести к гибели людей», - подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что в регионе в результате налета БПЛА погибли 2 человека, есть и получившие ранения. Также повреждены несколько зданий.

«Слава богу, Пенза пока не переживала крупномасштабных налетов и ударов. Я много раз выезжал и выезжаю в Запорожскую область, в Донецкую Народную Республику, и в Курске бывал, и в Белгороде. Я смотрел, как там построена работа. Многие вещи мы брали из их опыта. Мы готовы, если ситуация будет обостряться, еще больше развернуться по многим направлениям», - отметил Мельниченко.