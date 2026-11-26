В пятницу, 27 ноября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой снег, сообщает Приволжское УГМС. Ветер подует с запада со скоростью 9-14 м/с.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут -3...-8 градусов, ожидается небольшой снег.

Днем окажется чуть теплее: -1...-6.

В ночь на субботу будет -4...-9 градусов, в большинстве районов прогнозируется небольшой снег.

В народном календаре 27 ноября - Филипповка, Заговенье. Примета гласит: в этот день иней на деревьях - к морозам, туман - к оттепели.