В Пензе в начале декабря временно ограничат движение транспорта через железнодорожный переезд на 139-м км на улице Каракозова.

Участок будет недоступен с 5:00 среды, 2 декабря, до 12:00 3 декабря, уточнили в городском управлении ЖКХ.

Причина ограничения - запланированные ремонтные работы.

«В этот период проезд можно будет осуществить через железнодорожный переезд «136-й км» на улице Совхозной», - добавили в управлении.

Ранее стало известно, что в Пензенской области завершен ремонт железнодорожных переездов на 712-м км станции Ночка и 131-м км перегона Бессоновка - Пенза-IV.