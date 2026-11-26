Реконструкция объекта в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка закончится по графику - в 2027 году. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко во время прямой линии в четверг, 26 ноября.

Речь идет об однопутном и пятипутном путепроводах, а также автодороге под ними. Реконструкция началась в 2024 году.

«Нам пришлось решать огромное количество инженерных задач, в том числе - постройки отдельных железнодорожных путей, чтобы пропускать составы. Решали задачу по выносу коммуникаций... Один только монтаж временного железнодорожного пути требовал большого времени. Мы бы быстрее сделали, но вынуждены работать в окна, когда нам их дают. Это связано с тем, что мы не можем остановить железнодорожное движение на этом направлении», - отметил Олег Мельниченко.

Туннель под однопутным путепроводом уже расширили до 4 полос (было 2). Его высоту увеличат до 4,5 м для проезда крупной техники при реконструкции самой дороги. Габариты пятипутного путепровода будут аналогичными.

«В 2027 годы мы ее [дорогу] завершим и тогда получим нормальную, полноценную работу этой развязки, назову ее так. Тогда и Бакунинский мост заработает, и по-другому движение выстроится из Заречного, и две части города будут соединены между собой устойчиво», - подытожил губернатор.