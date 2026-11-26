В 2027 году программу «Мой двор», которая реализуется в Пензе с 2024 года, распространят на Кузнецк. Информация об этом прозвучала во время прямой линии губернатора Олега Мельниченко в четверг, 26 ноября.

В областном центре за 2024 и 2025 годы в рамках данного проекта обновили 364 двора, в 2026-м - 227. На придомовых территориях поменяли асфальтовое покрытие и бордюры, обустроили тротуары.

Олег Мельниченко уточнил, что на аналогичные работы в Кузнецке в 2027-м планируется выделить порядка 100 миллионов рублей.

Как уточнил глава города Виктор Агафонов, перечень дворов, которые войдут в программу в следующем году, уже сформирован. В него вошли 23 территории из 425 существующих.

Кроме того, около 80 придомовых участков были приведены в порядок в прошлые годы, добавил чиновник.