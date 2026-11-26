В четверг, 26 ноября, на здании клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе открыли мемориальную доску заслуженному врачу РСФСР, почетному гражданину Пензы и Наровчата Юрию Александровичу Орлову.

Его имя неразрывно связано с историей пензенского здравоохранения на протяжении более 60 лет. Уроженец Самары приехал в Пензенскую область в 1962 году вслед за супругой и начал трудовой путь в Наровчате, где до 1967-го возглавлял районную больницу.

В 1978 году он стал главврачом клинической больницы № 6 и принял активное участие в строительстве и организации центральной горбольницы на 1 000 коек.

В начале 2000-х Юрий Орлов занял пост руководителя областной клинической больницу имени Н. Н. Бурденко. При нем возобновились ремонтные работы в корпусах, благодаря чему удалось ввести еще 120 круглосуточных хирургических коек, расширить палаты, смонтировать санитарные блоки и вывести раздаточные за пределы отделения. Для больницы закупили новейшее оборудование экспертного класса.

В 2005 году Юрий Александрович стал министром здравоохранения и социального развития Пензенской области. На должности он оставался до 2006-го и успел создать правление и исполнительную дирекцию территориального фонда ОМС.

Скончался 7 октября 2023 года он продолжал трудиться в качестве врача-методиста в Пензенской областной больнице имени Н. Н. Бурденко.