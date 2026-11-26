Дорогу в объезд Спасска планируют открыть к концу года, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

На информационном щите при объекте значилась другая дата введения в эксплуатацию - 15 октября 2026-го. Однако срок перенесли.

«Они, к сожалению, сдвинулись по объемам работ. Всяко бывает, как говорится. Но главное - не скорость, а качество этих работ», - отметил Мельниченко во время прямой линии в четверг, 26 ноября.

Объезд необходим, чтобы снизить трафик в Спасске.

«Проблема-то в чем? Чтобы со Спасска убрать интенсивное движение. Центр города разрубает трасса с очень интенсивным движением. Через Спасск проходит более 11 000 машин ежедневно. Это вопросы безопасности и неудобства людей», - подчеркнул глава региона.

Он назвал объект сложным. Общая протяженность объездной дороги составляет более 23 км. Новый участок сделали четырехполосным, шириной 15 м. Специалисты построили 10 искусственных сооружений: 2 моста через реки, 3 путепровода и 5 переездов для сельхозтехники. Для съездов в населенные пункты создали 2 развязки.

«Основные строительно-монтажные работы на сегодняшний день у нас завершены. Сейчас идет оформление необходимой документации по завершению работ. Это требует определенных лабораторных исследований на соответствие всем параметрам, заложенным в проектно-сметной документации», - пояснил Олег Мельниченко.

Строительство дороги в обход Спасска велось на участке с 466-го по 487-й километр трассы М-5. К работам приступили несколько лет назад. К концу 2022-го объект был готов на 55%. Планировалось, что его сдадут в 2023-м, но срок перенесли на 2025-й, затем на 2026-й.