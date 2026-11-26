Губернатор Олег Мельниченко в ходе прямой линии в четверг, 26 ноября, прокомментировал ситуацию со строительным холдингом «Термодом», который постоянно переносит сроки сдачи ряда объектов.

«Не буду кривить душой, надо говорить правду. Ситуация сложная, она в данным момент находится на контроле правоохранительных и надзорных органов и банковского сектора», - сообщил глава региона.

По его словам, есть рабочая группа под руководством председателя правительства Пензенской области Николая Симонова, который еженедельно координирует решение проблемы вместе с минградом.

«Наша принципиальная позиция, она совместная с прокуратурой и следственным управлением, - «Термодом» должен достроить дома и исполнить свои обязательства перед участниками долевого строительства. Холдинг заключил с ними договоры, он должен отвечать за свои действия и выполнить обязательства. Есть соответствующее законодательство, где расписаны обязательства всех сторон, и в рамках российского законодательства мы это должны делать», - подчеркнул Олег Мельниченко.

К решению проблемы подключился соответствующий банковский сектор. Работы подрядчиков контролируются и оплачиваются банками напрямую, в ряде случаев они приняли решение о смене генподрядчиков.

«Темпы, понятно, упали по выполнению графика строительных работ, но мы нацеливаем руководство «Термодома» на выполнение всех обязательств. Я уверен, что квартиры они достроят, у них нет других вариантов. Просто в случае невыполнения соответствующих обязательств там будут меры уголовного реагирования в отношении руководства холдинга», - добавил губернатор.