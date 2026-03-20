Носителям ордена Бочкарева хотят дать право на одно звание

Наличие ордена Ермина, Бочкарева или Мясникова будет давать награжденному право на присвоение звания «Ветеран труда Пензенской области».

Соответствующий законопроект вынесен на сессию регионального Заксобра, которая состоится в пятницу, 27 марта. Если депутаты утвердят его, он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Серебряные награды были учреждены в феврале 2026 года.

Орденом Ермина решили чествовать выдающихся представителей отраслей народного хозяйства за исключительные заслуги, способствующие развитию и процветанию Сурского края.

Орден Бочкарева будут вручать за заслуги в формировании эффективных управленческих команд в системе государственного и муниципального управления, отраслях экономики и социальной сферы.

Орденом Мясникова станут награждать за заслуги в сохранении, популяризации и развитии культуры, искусства, спорта, музейного дела, театрального искусства и народного творчества, создание памятных сооружений и спортивных объектов.

Право стать ветераном труда будут иметь и народные артисты Пензенской области. Это почетное звание было учреждено в регионе в прошлом году и считается высшим знаком признания выдающихся достижений в сфере театрального, музыкального, циркового и эстрадного искусства на местном уровне.

Первым его носителем стал художественный руководитель драмтеатра Сергей Казаков.