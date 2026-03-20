В Пензе выделили более 5 млн на закупку 252 саженцев деревьев

«Пензавтодор» готов потратить 5 169 833 рубля на закупку 252 саженцев деревьев с закрытой корневой системой. Средства предусмотрены в городском бюджете.

В списке 100 рябин, 50 сосен, 49 мелколистных лип, 23 ели, 20 конских каштанов и 10 берез.

Товар должен быть поставлен в течение 5 дней с момента заключения контракта по итогам электронного аукциона, сообщается на портале госзакупок.

Места высадки деревьев пока не уточняются.

Масштабное озеленение Пензы началось в 2025 году, после того как в разных районах города вырубили деревья, пораженные ясеневой златкой.

В областном центре выявили сразу несколько очагов заражения вредителем (на Олимпийской аллее, в парках и скверах) и ввели карантинный фитосанитарный режим, предусматривающий уничтожение веток и стволов путем сжигания.

