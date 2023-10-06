Реклама наркошопов заполонила улицы Кузнецка

06.10.2023 | 10:41

В Кузнецке реклама наркотиков на стенах домов возмутила горожан. На большое количество запрещенных надписей они пожаловались в Сети. Пост был размещен в местном telegram-канале.

«В центре города по Комсомольской все фасады зданий изрисованы», - говорится в сообщении.

В доказательство автор прикрепил фото стены с трафаретным рисунком и попросил администрацию и полицию обратить внимание на проблему и принять меры.

Ранее в Пензе депутаты предложили новое наказание за наркорекламу на домах - привлекать людей, наносящих надписи, к их закрашиванию.

Также в областном центре с сентября заработал чат-бот «Останови смерть» в Telegram. Горожане могут отправлять туда адреса и фотографии мест, где замечена реклама наркошопов.

Источник фото - t.me/pvk58.