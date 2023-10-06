8 октября погода подпортит пензенцам выходной

06.10.2023 | 22:00

В субботу, 7 октября, погода жителей Пензенской области не порадует. Будет прохладно, в течение дня прогнозируется небольшой дождь.

По данным регионального гидрометцентра, в ночь на субботу будет +4..+6 градусов. В дневное время воздух прогреется не более чем до +10, а к ночи снова похолодает до +5..+7.

Будет дуть умеренный ветер с запада.

Мокрый снег и сильный ветер, которые обещали синоптики, стоят в прогнозе на воскресенье.

По народному календарю, 8 октября - Фекла Запрядальница. На Руси подмечали: если на дубе в это время много желудей, зима будет теплой, а лето - плодородным.