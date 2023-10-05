В Пензенской области ожидается мокрый снег

05.10.2023 | 17:24

Жителей Пензенской области ждет резкое ухудшение погодных условий. Соответствующее предупреждение выпустило региональное ГУ МЧС.

С 7 по 11 октября на территории области ожидаются интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Сопровождать их будет сильный ветер с порывами от 17 до 24 м/с.

На улице значительно похолодает, пензенцам стоит достать зимние вещи. По информации Пензенского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью будет до -2 градусов, днем - до +1.

Жителям области стоит проявлять особую осторожность на дорогах - и водителям, и пешеходам. Изменения погоды оказывают значительное влияние на движение любого автомобиля, влага на асфальте серьезно снижает коэффициент сцепления колес с дорогой, а значит, и управляемость транспортного средства.