Сетевое издание|18+|Среда|4 окт 2023|16:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе подросток боится ходить в школу после нападения

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 4 октября, уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова рассказала о проблемах детей, над решением которых работала за последние 10 дней.

«Например, вчера поздно вечером в Мокшане обнаружили девочку-подростка. Мать исчезла, родственники в Узбекистане в разговоре по телефону отказались от нее», - рассказала она.

Утром детский омбудсмен обратилась к руководителю региональной узбекской общины, чтобы он подключился к поиску матери. Пока девочку поместили в приют.

Также к уполномоченному обратилась жительница Пензы, 14-летнего сына которой 19 сентября сильно избил подросток. По ее словам, после случившегося ребенок неделю лежал в больнице, но злоумышленника якобы так и не наказали. Мальчик напуган, боится ходить в школу один.

Елена Столярова направила запрос в правоохранительные органы.

Кроме того, жалуются родители детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мама двоих девочек-инвалидов просит помочь одной из них, обучающейся на дому, обеспечить систематические занятия с психологом или педагогом дополнительно, в чем ей было отказано. Обращение направлено в управление образования для принятия мер по защите прав ребенка на получение образования по адаптивной программе», - отметила омбудсмен.

Внимания потребовало и обращение молодой матери, незаконно уволенной во время беременности в связи с ликвидацией организации. Из-за этого ей не выплачивают пособие по рождению ребенка.

«Информация направлена в инспекцию по труду. Добьемся защиты ее прав», - заключила Елена Столярова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте