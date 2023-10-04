В Пензе подросток боится ходить в школу после нападения

04.10.2023 | 14:45

В среду, 4 октября, уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова рассказала о проблемах детей, над решением которых работала за последние 10 дней.

«Например, вчера поздно вечером в Мокшане обнаружили девочку-подростка. Мать исчезла, родственники в Узбекистане в разговоре по телефону отказались от нее», - рассказала она.

Утром детский омбудсмен обратилась к руководителю региональной узбекской общины, чтобы он подключился к поиску матери. Пока девочку поместили в приют.

Также к уполномоченному обратилась жительница Пензы, 14-летнего сына которой 19 сентября сильно избил подросток. По ее словам, после случившегося ребенок неделю лежал в больнице, но злоумышленника якобы так и не наказали. Мальчик напуган, боится ходить в школу один.

Елена Столярова направила запрос в правоохранительные органы.

Кроме того, жалуются родители детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мама двоих девочек-инвалидов просит помочь одной из них, обучающейся на дому, обеспечить систематические занятия с психологом или педагогом дополнительно, в чем ей было отказано. Обращение направлено в управление образования для принятия мер по защите прав ребенка на получение образования по адаптивной программе», - отметила омбудсмен.

Внимания потребовало и обращение молодой матери, незаконно уволенной во время беременности в связи с ликвидацией организации. Из-за этого ей не выплачивают пособие по рождению ребенка.

«Информация направлена в инспекцию по труду. Добьемся защиты ее прав», - заключила Елена Столярова.