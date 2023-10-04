Россиянам отказались доплачивать за вступление в брак

04.10.2023 | 12:39

Молодоженам пока отказались материально помочь. Законопроект о единовременной выплате в 10 000 рублей россиянам, вступившим в брак до 35 лет, который внесли на рассмотрение в Госдуму РФ, кабмин не поддержал.

Об этом сообщает ТАСС.

В документе предлагалось с 1 января следующего года перечислять выплату гражданам, впервые сочетавшимся браком. Авторы инициативы отмечали, что, возможно, 10 000 рублей станут стимулом для молодых людей подать заявление в ЗАГС и узаконить отношения.

«В финансово-экономическом обосновании к проекту говорится, что расходы на реализацию инициативы будут востребованы из федерального бюджета РФ. Однако в правительстве законопроект не поддержали, указав на то, что в документе не представлены расчеты объемов бюджетных ассигнований. В нем также отсутствуют данные о прогнозной численности получателей такой выплаты, заключили в кабмине», - пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области решили позаботиться о здоровье молодоженов. На специальные сертификаты, которые планируют выдавать им прямо в загсе, направлено 15,2 млн рублей.

Новоиспеченные супруги могут воспользоваться ими и пройти медицинское обследование, чтобы оценить состояние своей репродуктивной системы.