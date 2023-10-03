На улице Пушкина снова вскрыли асфальт из-за коммунальной аварии

03.10.2023 | 16:57

На улице Пушкина в Пензе, отремонтированной минувшим летом по нацпроекту, в ночь на 3 октября снова вскрыли асфальт. На этот раз - на перекрестке со Ставского.

Работы проводит ресурсоснабжающая организация. Как выяснилось, их опять начали без согласования с мэрией. Случилась авария на запорной арматуре на трубопроводе холодного водоснабжения.

Во вторник, 3 октября, глава Пензы Александр Басенко провел на объекте выездное совещание. Позже он написал у себя в Telegram, что совместно с руководителем ресурсоснабжающей организации определил объемы и сроки работ и поручил управлению ЖКХ проконтролировать восстановление поврежденного участка дороги.

В начале сентября на улице Пушкина вскрывали асфальт - недалеко от пересечения с Плеханова. Тогда причиной была авария на тепломагистрали.

В тот раз Александр Басенко лично указал подрядчику на непродуманность решения вскрывать свежеуложенный асфальт. «Знаю, что все работы можно было осуществить без нарушения целостности совсем недавно отремонтированного дорожного покрытия - провести раскопки в зеленой зоне рядом», - отметил он.