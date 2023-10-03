Менять работу светофора на выезде из Зари отказались

03.10.2023 | 10:38

Жители пензенского микрорайона Заря попросили отрегулировать работу светофора на 626-м километре трассы М-5 в месте ее пересечения с улицей Новоселов и проспектом Победы.

Горожане посчитали, что корректировка интервалов поможет в решении проблемы заторов на выезде из микрорайона. Пробки до двух километров можно наблюдать утром в будние дни, многие из-за них опаздывают на работу или учебу.

Обращение пензенцы направили в ФКУ «Поволжуправтодор». Ответ на него разместили в чате Октябрьского района мессенджера Telegram во вторник, 3 октября.

«Строительство логистических центров, а также увеличение транспортного потока из мкр. Заря создают заторовые ситуации на выезде из микрорайона на автодорогу федерального значения М-5 «Урал». Данный светофорный объект был установлен в 2012 году по соображениям безопасности дорожного движения для жителей нового микрорайона», - сообщили специалисты.

Они отметили, что в обращениях по поводу постоянных пробок на выезде нет «ни расчетов, ни подтверждающих документов, которые бы обосновали необходимость» отрегулировать работу светофора.

«ФКУ «Поволжуправтодор», в свою очередь, должно учитывать прежде всего интересы пользователей федеральной автомобильной дороги и корректировать работу светофорного объекта лишь в случае, если это не будет создавать помех функционированию дороги М-5 «Урал»», - пояснили пензенцам.

По мнению специалистов, увеличение интервалов может спровоцировать появление километровых заторов на самой трассе или даже парализовать движение по ней. Поэтому в ведомстве посчитали нецелесообразным вносить какие-либо изменения в работу светофора.

Вопрос пробок на выезде из Зари был затронут 29 сентября на сессии Пензенской городской думы. Первый замглавы администрации Пензы Олег Денисов пообещал депутату Сергею Лукичеву направить письменный ответ о том, как намерены с ними бороться.