Гроб посреди города: пензенцев раздражает раннее закрытие фонтана

30.09.2023 | 10:07

Пензенцы посчитали, что в этом году коммунальщики слишком рано приступили к консервации фонтана. Множество горожан пользуются теплыми сентябрьскими днями и отдыхают в центре, однако впечатление им портит закрытое гидротехническое сооружение.

Своим мнением они поделились на странице главы Пензы Александра Басенко в соцсети «ВКонтакте».

«Сентябрь, дни хороши, тепло, еще рано закрывать, вот в октябре можно было бы и закрыть», «Да, проект фонтана ужасный, конечно. Красоты без воды и света в нем ноль, еще и 9 месяцев стоит коробка - как гроб посреди города», «Почему только в Пензе фонтан консервируют так рано и так уродливо?» - написали горожане.

Представитель администрации города в ответах объяснил им, что фонтан оснащен большим количеством инновационной аппаратуры: видеопроектором, водным экраном, акустической системой, светильниками, а также насосами, форсунками.

Холод и влажность способны навредить оборудованию, поэтому сооружение консервируют на зиму. Но для работ подходит не всякая погода.

«Процедура консервации фонтана предполагает работы, которые необходимо проводить при плюсовой температуре воздуха, в сухую погоду. Специалисты МБУ «Пензавтодор» приступили к работам, не дожидаясь, пока дожди и заморозки помешают правильному выполнению схемы консервации», - рассказали горожанам.

Главный городской фонтан закрывают специальными щитами. Работы по монтажу обходятся бюджету в значительную сумму. Так, в 2020-м консервация обошлась в 1,3 млн рублей.