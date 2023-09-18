Фонтан на улице Московской начали готовить к консервации

18.09.2023 | 14:31

В Пензе началась консервация главного фонтана на улице Московской, проработавшего пять месяцев. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщил глава города Александр Басенко на своих страницах в социальных сетях.

«Лето он пережил без каких-либо серьезных поломок, и теперь необходимо поработать, чтобы перезимовал фонтан также без происшествий», - отметил чиновник.

Специалистам «Пензавтодора» предстоит промыть чашу фонтана, снять и продуть форсунки и погружные насосы.

«Все эти действия необходимо совершать при плюсовой температуре. После этого каркас будет обшит деревянным коробом и закрыт укрывным материалом», - объяснил Басенко.

Продувка и прочистка, снятие фильтров, дефектовка - такие работы проводятся в подземной части гидротехнического сооружения, поэтому горожане их не заметят.

В прошлом году подготовка объекта к консервации стартовала примерно в это же время - 15 сентября.