Фонтан на улице Московской начали готовить к консервации

В Пензе началась консервация главного фонтана на улице Московской, проработавшего пять месяцев. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщил глава города Александр Басенко на своих страницах в социальных сетях.
«Лето он пережил без каких-либо серьезных поломок, и теперь необходимо поработать, чтобы перезимовал фонтан также без происшествий», - отметил чиновник.
Специалистам «Пензавтодора» предстоит промыть чашу фонтана, снять и продуть форсунки и погружные насосы.
«Все эти действия необходимо совершать при плюсовой температуре. После этого каркас будет обшит деревянным коробом и закрыт укрывным материалом», - объяснил Басенко.
Продувка и прочистка, снятие фильтров, дефектовка - такие работы проводятся в подземной части гидротехнического сооружения, поэтому горожане их не заметят.
В прошлом году подготовка объекта к консервации стартовала примерно в это же время - 15 сентября.
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