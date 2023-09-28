В Заречном два дня будут проверять систему оповещения населения

28.09.2023 | 10:50

28 и 29 сентября в Заречном пройдет проверка автоматизированной системы централизованного оповещения. Об этом администрация закрытого города сообщила со ссылкой на управление гражданской защиты.

Запуск громкоговорителей запланирован на период с 11:00 до 13:00. Жителей попросили сохранять спокойствие.

В Пензе аналогичная проверка проводилась накануне, 27 сентября. Включение сигнала должно было состояться в том же промежутке времени и продлиться не более 20 секунд.

Кроме того, с 1 октября по 1 ноября в областном центре пройдет месячник гражданской обороны.

«В его рамках в организациях и учреждениях города организуют тематические учения, тренировки и практические занятия, инструктажи и беседы, смотры готовности сил и средств гражданской обороны, смотры-конкурсы учебно-консультационных пунктов, учебно-материальной базы, внештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО», - рассказали в мэрии.

3 октября на территории региона проведут штабную тренировку с выполнением мероприятий по гражданской обороне. Запустят электросирены, по теле- и радиоканалам прозвучит проверочный сигнал.