На перекрытой улице Ново-Терновской в Гидрострое сняли асфальт

В ночь на четверг, 28 сентября, на улице Ново-Терновской, соединяющей Гидрострой и село Засечное Пензенского района, начались работы по переустройству теплотрассы.
Они проводятся в рамках реконструкции дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино в месте ее примыкания к улице Терновского.
Ночью подрядчик с помощью спецтехники снял асфальт с участка, чтобы подобраться к коммуникациям.
Для проведения работ дорогу пришлось перекрыть. Планируется, что водители не смогут пользоваться отрезком от улицы Терновского (Пенза) до Соборной (Засечное) до 23:00 30 сентября.
«На данный промежуток времени установлен маршрут объезда по ул. Сухумской г. Пензы, ул. Светлой и Алой с. Засечного согласно представленной схеме», - напомнили в пресс-службе областного минстроя.
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