На перекрытой улице Ново-Терновской в Гидрострое сняли асфальт

28.09.2023 | 11:53

В ночь на четверг, 28 сентября, на улице Ново-Терновской, соединяющей Гидрострой и село Засечное Пензенского района, начались работы по переустройству теплотрассы.

Они проводятся в рамках реконструкции дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино в месте ее примыкания к улице Терновского.

Ночью подрядчик с помощью спецтехники снял асфальт с участка, чтобы подобраться к коммуникациям.

Для проведения работ дорогу пришлось перекрыть. Планируется, что водители не смогут пользоваться отрезком от улицы Терновского (Пенза) до Соборной (Засечное) до 23:00 30 сентября.

«На данный промежуток времени установлен маршрут объезда по ул. Сухумской г. Пензы, ул. Светлой и Алой с. Засечного согласно представленной схеме», - напомнили в пресс-службе областного минстроя.