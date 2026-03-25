В здании на улице Кирова в Пензе пройдут пожарные учения

В четверг, 26 марта, в центре Пензы проведут пожарно-тактические учения, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Тренировка пройдет в здании «Ростелекома» на улице Кирова, 54. Начало в 11:00.

Пензенцев попросили сохранять спокойствие.

В ведомстве добавили, что спасатели проведут тренировку в рамках учений Минцифры России, которые сейчас проходят в Пензенской области.

Тема этих учений - выполнение мероприятий по восстановлению сетей электросвязи и почтовой связи в Сурском крае.

По легенде несколько населенных пунктов области затопило из-за половодья, затем на регион обрушились грозы, скорость порывистого ветра превысила 25 м/с. Из-за непогоды без электричества остались крупные промышленные предприятия и дома жителей.