На ТЭЦ-1 началась подготовка к следующему отопительному сезону

Пензенский филиал «Т Плюс» начал подготовку к следующему отопительному сезону. На самой крупной станции региона - ТЭЦ-1 - приступили к капитальному ремонту котла № 5, от надежной работы которого зависит бесперебойное теплоснабжение горожан.

В течение месяца энергетики отремонтируют газовоздуховоды, запорную и регулирующую арматуру, горелки, теплоизоляцию, электродвигатели, а также проведут калибровку и наладку измерительных и регистрирующих приборов.

Одновременно с этим проводятся регламентные работы на элементах котла № 4.

«С началом весны мы традиционно начинаем подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. Отмечу, что ремонт на ТЭЦ-1 не влияет на подачу горячего водоснабжения и отопления жителям и предприятиям города», - подчеркнул технический директор - главный инженер Пензенской ТЭЦ-1 Павел Дильман.

ТЭЦ-1 является основным источником тепловой энергии для системы централизованного теплоснабжения Пензы. Ежегодно на станции выполняются обязательные технические мероприятия для качественной подачи тепла и горячего водоснабжения в 80% домов всего городского жилого фонда.

