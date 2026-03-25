На ТЭЦ-1 началась подготовка к следующему отопительному сезону

Общество

Печать
Max

Пензенский филиал «Т Плюс» начал подготовку к следующему отопительному сезону. На самой крупной станции региона - ТЭЦ-1 - приступили к капитальному ремонту котла № 5, от надежной работы которого зависит бесперебойное теплоснабжение горожан.

В течение месяца энергетики отремонтируют газовоздуховоды, запорную и регулирующую арматуру, горелки, теплоизоляцию, электродвигатели, а также проведут калибровку и наладку измерительных и регистрирующих приборов.

Одновременно с этим проводятся регламентные работы на элементах котла № 4.

«С началом весны мы традиционно начинаем подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. Отмечу, что ремонт на ТЭЦ-1 не влияет на подачу горячего водоснабжения и отопления жителям и предприятиям города», - подчеркнул технический директор - главный инженер Пензенской ТЭЦ-1 Павел Дильман.

ТЭЦ-1 является основным источником тепловой энергии для системы централизованного теплоснабжения Пензы. Ежегодно на станции выполняются обязательные технические мероприятия для качественной подачи тепла и горячего водоснабжения в 80% домов всего городского жилого фонда.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
тплюс ресурс отопление
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!