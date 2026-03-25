Губернатор: В Пензенской области появится школа молодой семьи

На следующей неделе в Пензенской области запустят в тестовом режиме школу молодой семьи «Маяк», сообщил губернатор Олег Мельниченко в среду, 25 марта. Ее организовали для молодых людей, которые готовятся к появлению ребенка или имеют детей в возрасте до 3 лет.

«Программу разработали специалисты Областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов, на базе которого будут идти занятия. Работа ведется во взаимодействии с «Кварталом Луи», поддерживающим выпускников интернатов и детских домов», - уточнил глава региона в своем канале в Мах.

Он отметил, что педагогическое и психологическое сопровождение особенно важно для тех, у кого не было перед глазами положительного примера.

Занятия будут проходить 2 раза в месяц. Записаться можно по телефону 8 (8412) 94-37-28. С молодыми семьями будут работать педагог-психолог, логопед, учитель-дефектолог, инструктор ЛФК, врач-педиатр и медсестра.

«Имеется все необходимое для прохождения «курса молодого родителя» - отработки практических навыков ухода за младенцами. Для детей оборудована игровая зона, для их мам - территория психологической поддержки», - отметил Олег Мельниченко.

Средства на создание школы молодых родителей выделены Минтрудом России в рамках совершенствования региональной программы повышения рождаемости, входящей в нацпроект «Семья».