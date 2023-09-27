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Общество

В новой школе на ГПЗ начали красить стены классов

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В микрорайоне ГПЗ продолжается строительство школы на 1 100 мест. На объекте побывали начальник управления образования Пензы Алла Маркова и глава города Александр Басенко.

«На данный момент готов контур учебного корпуса, на 70% выполнены штукатурные работы и грунтовка стен. Подрядчик занимается монтажом ограждения по периметру земельного участка школы, устройством отмостки, песчаного и щебеночного основания под проезды.

Во внутреннем дворе устанавливается бордюр и укладывается плиточное покрытие. Строители приступили к чистовой окраске стен классов, укладывают линолеум, ведется монтаж дверей и подвесных потолков. Продолжаются работы по наружной отделке фасада», - рассказал Басенко на своих страницах в соцсетях.

В начале сентября стройку на улице Измайлова посетил замглавы администрации Пензы Ярослав Щигорев, который счет темп работ недостаточным и призвал подрядчика ускориться.

Территория будет разделена на физкультурно-спортивный и хозяйственный секторы, а для отдыха отведена специальная зона. Перед главным входом и во внутреннем дворе расположатся площадки для организации массовых торжественных мероприятий.

Как сообщалось ранее, завершить все работы должны в ноябре 2023 года. Здание состоит из семи блоков. Его возведение обошлось в 1,3 млрд рублей.

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Источник — фото t.me/basenkoAN
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