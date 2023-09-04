Темп строительства школы на улице Измайлова сочли низким

04.09.2023 | 15:45

Темп строительства школы на улице Измайлова, 76, в микрорайоне ГПЗ необходимо ускорить. Так считает замглавы администрации Пензы Ярослав Щигорев, посетивший объект в понедельник, 4 сентября.

Для этого следует увеличить количество рабочих, задействованных на площадке, пояснил он подрядчику.

«Закрыть контур здания, завершить благоустройство, смонтировать систему отопления и подготовить ее к пуску необходимо к началу октября», - конкретизировал сроки чиновник.

В администрации Пензы напомнили, что общая площадь школы на 1 100 мест составит более 22 тысяч квадратных метров.

«Проектируемая территория разделена на физкультурно-спортивный и хозяйственный секторы, а для отдыха отведена специальная зона. Перед главным входом и во внутреннем дворе будут располагаться площадки для организации массовых торжественных мероприятий», - добавили в мэрии.

Завершить все работы должны в ноябре 2023 года.