Темп строительства школы на улице Измайлова сочли низким

Темп строительства школы на улице Измайлова, 76, в микрорайоне ГПЗ необходимо ускорить. Так считает замглавы администрации Пензы Ярослав Щигорев, посетивший объект в понедельник, 4 сентября.
Для этого следует увеличить количество рабочих, задействованных на площадке, пояснил он подрядчику.
«Закрыть контур здания, завершить благоустройство, смонтировать систему отопления и подготовить ее к пуску необходимо к началу октября», - конкретизировал сроки чиновник.
В администрации Пензы напомнили, что общая площадь школы на 1 100 мест составит более 22 тысяч квадратных метров.
«Проектируемая территория разделена на физкультурно-спортивный и хозяйственный секторы, а для отдыха отведена специальная зона. Перед главным входом и во внутреннем дворе будут располагаться площадки для организации массовых торжественных мероприятий», - добавили в мэрии.
Завершить все работы должны в ноябре 2023 года.
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