В центре Пензы вновь перекроют движение транспорта

25.09.2023 | 13:41

Участок в центре Пензы временно перекроют для движения всех видов транспорта. Об этом предупредило городское управление ЖКХ.

Речь идет об отрезках улиц Революционной и Большой Радищевской (от Кураева до Большой Радищевской).

Проехать там нельзя будет в период с 9:00 26 сентября до 19:00 27-го, уточнили коммунальщики.

В августе движение по тем двум же улицам (от дома № 34 до дома № 40 на Революционной и пересечение Большой Радищевской с Революционной) перекрывали на неделю.

Как тогда поясняли в мэрии, данная мера была необходима для проведения работ по переустройству водопроводной сети.