По двум улицам Пензы временно запретят проезд

05.08.2023 | 14:02

В Пензе более чем на неделю будет перекрыт проезд по двум улицам в историческом центре.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Первый участок, о котором идет речь, - от дома № 34 до дома № 40 на улице Революционной. Второй - улица Большая Радищевская на пересечении с Революционной.

Запрет будет действовать с 8:00 понедельника, 7 августа, до 0:00 вторника, 15-го.

Как пояснили в мэрии, данная мера связана с проведением работ по переустройству водопроводной сети.