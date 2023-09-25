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Общество

Пензенские пожарные покорили высоту «Созвездия» от «Термодома»

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В Городе Спутнике во второй раз прошли соревнования среди сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области.

При поддержке строительного холдинга «Термодом» пожарные участвовали в скоростном подъеме на верхний этаж самого высокого многоквартирного дома в Пензенской области - корпуса «Атлас» жилого комплекса «Созвездие».

Подняться наверх сотрудникам МЧС предстояло в полной экипировке, в которую входят: боевая одежда, пожарная каска, подкасник, перчатки и пояс с карабином, а также дыхательный аппарат со сжатым воздухом.

Подняться на 24-й этаж лучшие смогли менее чем за 3 минуты.

Победители, кроме призов от главного управления МЧС по региону, получили памятные подарки от строительного холдинга «Термодом».

Представители МЧС не исключили, что подобные соревнования продолжат проводить в Городе Спутнике и в следующем году.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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