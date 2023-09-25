Пензенские пожарные покорили высоту «Созвездия» от «Термодома»

В Городе Спутнике во второй раз прошли соревнования среди сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области.
При поддержке строительного холдинга «Термодом» пожарные участвовали в скоростном подъеме на верхний этаж самого высокого многоквартирного дома в Пензенской области - корпуса «Атлас» жилого комплекса «Созвездие».
Подняться наверх сотрудникам МЧС предстояло в полной экипировке, в которую входят: боевая одежда, пожарная каска, подкасник, перчатки и пояс с карабином, а также дыхательный аппарат со сжатым воздухом.
Подняться на 24-й этаж лучшие смогли менее чем за 3 минуты.
Победители, кроме призов от главного управления МЧС по региону, получили памятные подарки от строительного холдинга «Термодом».
Представители МЧС не исключили, что подобные соревнования продолжат проводить в Городе Спутнике и в следующем году.
Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.
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