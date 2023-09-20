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Общество

Срок действия водительских прав задумали существенно продлить

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Срок действия водительских прав жителей Пензенской области могут продлить до 20 лет. В настоящее время депутатами Госдумы РФ разрабатываются соответствующие изменения в законодательство.

Об этом заявил глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в интервью «Радио Спутник» заявил, что в других странах водительское удостоверение действует 15-20 лет.

«При нашей, мягко говоря, не очень прозрачной системе при получении медицинских справок за рулем могут оказываться люди не с самым лучшим здоровьем. По факту ничего страшного не произойдет, если мы продлим срок действия удостоверений», - отметил Кадаков.

Есть противники идеи увеличения срока, однако, по мнению депутатов, если водители вовремя будут проходить медосмотр, то риск окажется минимальным.

По словам Максима Кадакова, если изменения в законодательство примут, то, возможно, сотрудникам Госавтоинспекции придется чаще требовать от автомобилистов различные справки о состоянии их здоровья.

Сейчас водительское удостоверение действует в течение 10 лет.

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