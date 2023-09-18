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Общество

С лавочек в новом сквере Кузнецка откроется неприемлемый вид

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В Кузнецке раскритиковали дизайн-проект сквера на улице Стекловской. Документ следует переработать, чтобы вкус отдыхающих не оскорблял вид на скульптуру коня.

Проект обсуждали на совещании в администрации города в понедельник, 18 сентября.

«Там будет стоять красивый конь, но вы нарисовали лавочки так, что люди будут сидеть и смотреть на его задние полусферы. Это новое слово в градостроительстве», - пошутил глава Кузнецка Сергей Златогорский.

Он отметил, что над проектом думали несколько месяцев, однако результат неудовлетворительный.

«Три месяца изобретали и пришли к главному. Не понял я этого. Может быть, так сейчас принято в Европе, у нас по-другому должно быть», - заявил Златогорский.

Сквер на Стекловской решили разбить в рамках проекта «Комфортная городская среда». Горожане сами выбрали эту территорию для преобразования.

«На выполнение работ заключен муниципальный контракт. Предусмотрено: устройство газонов, обустройство пешеходной зоны (плиточное покрытие, бордюрный камень), установка малых архитектурных форм (скамейки, урны), устройство освещения, организация парковки», - рассказали в администрации Кузнецка.

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