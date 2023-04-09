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Общество

Кузнечане не желают видеть сквер под окнами

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В Кузнецке жителей дома № 100 на улице Стекловской возмутили начавшиеся работы по обустройству сквера. Они хотят оставить ту зеленую зону, к которой привыкли за много лет.

О проблеме горожанка сообщила на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Что за безобразие у нас устроили? Устроили стоянку под окнами вместо газона, рубят березы, которые ну никак не могут мешать проводам! И теперь еще решили из зеленой зоны сделать сквер?! А вы жильцов спросили? Нам оно надо?» - высказалась местная жительница.

Она представила свою точку зрения на итог работы подрядчика: лишние деревья будут спилены, через каждый метр, «как на вокзале», поставят фонари, установят лавочки, сквер станет местом притяжения молодежи, и тогда о тишине и чистоте можно будет забыть.

«В доме много маленьких детей и стариков. Им бы летом поспать с открытыми окнами. Так нет, будет шум, ор, музыка, визг, гвалт. Также будет куча мусора от молодежи! Вы спросили, нам оно надо? Вообще, если строить что-то подобное у жилого дома, нужно произвести опрос жителей!» - написала кузнечанка.

Она добавила, что жители дома против «этого варварства», и попросила губернатора спасти зеленую зону, которая в течение многих лет защищала от дорожной пыли и выхлопных газов.

На обращение женщины отреагировал представитель администрации Кузнецка. По его словам, сквер на пересечении улиц Стекловской и Белинского выбрали сами горожане в голосовании о том, какую территорию следует благоустроить в 2023 году.

«На выполнение работ заключен муниципальный контракт. Предусмотрено: устройство газонов, обустройство пешеходной зоны (плиточное покрытие, бордюрный камень), установка малых архитектурных форм (скамейки, урны), устройство освещения, организация парковки», - объяснили кузнечанке.

Что касается опроса местных жителей, которого потребовала женщина, то территория не входит в границы дома № 100 на Стекловской, поэтому согласия на обустройство сквера не требуется.

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Источник — фото пользователя Мася Солнышко
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