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Общество

В Пензенской области клещи продолжают пить человеческую кровь

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Несмотря на установившуюся в Пензенской области прохладную и дождливую погоду, активность клещей снизилась ненамного.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, за неделю (с 8 по 14 сентября) к медикам обратились 33 человека, укушенных кровососами, среди которых - 12 детей.

Всего с начала сезона помощь потребовалась 1 435 пострадавшим, в том числе 494 детям. За этот период специалисты исследовали 1 293 клеща, снятых с людей. В 286 из них обнаружены возбудители боррелиоза. Зараженность составила 22,1%.

В ведомстве напомнили, что за 8 месяцев в регионе были диагностированы 58 случаев заболевания: по 1 в Башмаковском и Наровчатском, 2 - в Иссинском и Шемышейском, по 3 - в Кузнецком и Пензенском районах и 46 - в Пензе.

«Одним из важнейших направлений при этом остается индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов», - напомнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Особенно это касается любителей тихой охоты. Ранее стало известно, что в лесах пошли маслята, рыжики и осенние опята.

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