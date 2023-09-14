В лесах Пензенской области пошли осенние грибы

14.09.2023 | 08:28

После прошедших дождей жители Пензенской области проверяют на прочность корзины и точат ножи, готовясь к тихой охоте. В группе грибников в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что в лесах уже находят осенние дары природы.

Так, в Шемышейском районе можно собирать рыжики. «Первые пошли», - сообщила удачливая охотница, отметив, что многие грибы все же червивые.

Фотография маслят сопровождается локацией: «Сосновые посадки по Саратовской трассе. Червивых тьма, но одно 12 литровое ведерко удалось собрать примерно за 4 часа».

Еще один участник группы опубликовал видео с изобилием опят, облепивших стволы берез. «Продам опята на корню. За дополнительную плату выведу из леса», - пошутил он, указав, что отыскал такое изобилие под Золотаревкой (Пензенский район).

Одна из подписчиц рассказала, что нашла молодые опята в районе пруда в Константиновке (Пензенский район), но их пока еще немного. «К выходным самый сок будут», - пообещали грибники.