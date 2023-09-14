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Общество

В Госдуме предложили выплачивать детское пособие до 18 лет

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Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выплачивать пособие нуждающимся семьям до достижения детьми 18-летнего возраста.

Соответствующий законопроект размещен в базе «Законотворчество».

Сейчас пособие выплачивается на детей до 17-летнего возраста. Автор законопроекта считает это положение противоречащим Федеральному закону «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в соответствии с которым ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). Аналогичная норма содержится в Семейном кодексе РФ.

«В результате несовершеннолетние, проживающие в семье, где среднедушевой доход не превышает одного прожиточного минимума, фактически досрочно лишаются ранее установленного для них уровня социальной поддержки. Таким образом, целесообразно внести в законодательство изменение, увеличить возраст ребенка, на которого назначается пособие, до 18 лет, чтобы 17-летние дети тоже могли получать соответствующее пособие», - говорится в пояснительной записке.

Автор законопроекта считает, что его принятие «завершит создание единой системы социальной поддержки семей с детьми - от ранних сроков беременности будущей матери до совершеннолетия ее ребенка».

Единое пособие для нуждающихся семей с детьми ввели с 1 января этого года. Оно заменило целый ряд выплат: две ежемесячные на первого и третьего ребенка, ежемесячные на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет, а также пособие беременным. Сейчас в Пензенской области единое пособие получают родители более 70 000 детей.

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