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Общество

Единое пособие получают более 70 000 пензенских детей

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В Пензенской области на данный момент единое пособие получают родители более 70 000 детей. 93% заявлений на назначение меры поддержки поступает онлайн.

Как напомнили в региональном отделении Социального фонда России, единое пособие заменило целый ряд выплат: две ежемесячные на первого и третьего ребенка, ежемесячные на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет, а также пособие беременным.

«Для перехода к единому пособию семьи продолжают получать все перечисленные выплаты до истечения срока, на который они установлены. Родители при этом могут в любой момент перейти на единое пособие. Например, по выплате на первого ребенка. Теперь она входит в единое пособие и оформляется по новым правилам», - сообщили в СФР.

Если ребенок родился до 2023 года, пензенцы могут получить выплату по ранее действовавшим условиям до достижения малышом 3 лет.

Также единое пособие расширяет возможности маткапитала. Жители региона могут оформить ежемесячную выплату из него не только на второго ребенка, но и на первого, третьего и так далее. При этом семья может одновременно получать и единое пособие, и выплату из материнского капитала на одних и тех же детей.

Единое пособие ввели с 1 января этого года. Его назначают нуждающимся семьям с детьми, перед этим доходы граждан оценивают. Учитываются и занятость родителей, и объективные причины ее отсутствия.

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