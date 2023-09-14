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Общество

В главном парке Пензы обследуют состояние аттракционов

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В пензенском Центральном парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского специалисты проверяют техническое состояние аттракционов.

В комплексном обследовании они используют визуальный, измерительный, неразрушающий и другие методы контроля.

«Данные работы проводятся ежегодно. Осуществляют их только специализированные организации, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

После обследования эксперты выдадут акты оценки технического состояния аттракционов и определят срок их дальнейшей безопасной эксплуатации.

Ранее стало известно, что стоимость обследования аттракционов в парке имени В. Г. Белинского и его филиале - Детском парке на Кронштадтской - оценивается в 310 540 рублей. Работы должны завершиться до 29 сентября.

16 августа в ЦПКиО сошли с монорельса два первых вагончика аттракциона «Веселые горки». В дирекции парка сетевому изданию «ПензаИнформ» тогда сообщили, что объект коммерческий и за его техническое состояние и эксплуатацию отвечает индивидуальный предприниматель.

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Источник — фото mcx.pnzreg.ru
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