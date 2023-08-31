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Общество

В пензенских парках оценят техсостояние аттракционов

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В Пензе оценят техническое состояние аттракционов, расположенных в Центральном парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского на улице Карла Маркса и Детском парке на Кронштадтской.

Извещение о закупке соответствующей услуги было опубликовано в четверг, 31 августа.

Фирма из Московской области должна составить акт оценки техсостояния игровых элементов, протокол испытаний аттракционов и выдать заключение о продлении назначенного срока их службы или ведомость с указанием дефектов, замечаний, недостатков.

Обследовать предстоит 20 объектов в ЦПКиО: тир «Веселое путешествие», аттракционы «Карусель с лошадками», «Ромашка», «Ралли», «Колокольчик», «Юнга», «Лошадки», «Орбита-420», «Сатурн», «Гусеница», «Лесная сказка», «Морская охота», «Лесная сказка мини», «Стереолайф-Оптимум», «Паровозик «Чих-Пых», «Экогорка», «Осьминог», санно-лодочную карусель «Волна», игровой лабиринт «Человек-паук Sp-5 с горкой», игровой комплекс «Лабиринт».

В Детском парке специалисты осмотрят 13 аттракционов: «Сладкоежка», «Орбита», «Карнавал», «Солнышко», «Юнга», поезд «Юнион пасифик», «Летучий корабль», «Дорога сказок», «Трек», «Динамическая платформа 2Д4», «Катальная горка», «Вальс», батут «Тарзанка» («Кузнечик»).

Кроме того, проверку пройдут батуты и батутные комплексы «Клоуны», «Джунгли», «Локомотив-2», «Сундучок», «Технарики», «БС-209», «Теремок», надувная горка «НГ-150».

Стоимость работ по договору - 310 540 рублей. Выполнить их необходимо до 29 сентября.

16 августа в пензенском центральном парке сошли с монорельса два первых вагончика аттракциона «Веселые горки». В дирекции парка сетевому изданию «ПензаИнформ» тогда сообщили, что «Веселые горки» - коммерческий объект, за его техническое состояние и эксплуатацию отвечает индивидуальный предприниматель.

В 2023 году россиян потрясли известия о ЧП в парках разных городов. Так, в начале июля в Московской области с аттракциона, похожего на «американские горки», слетела и перевернулась кабинка со школьницами. Травмы получили две 15-летние девочки, их госпитализировали.

6 мая в Оренбурге из-за поломки механизма рухнул аттракцион «Цепочка». Несколько взрослых и детей получили травмы различной степени тяжести.

В Гостехнадзоре предупредили: за нарушение техрегламента с требованиями к аттракционам установлен штраф до 300 тысяч рублей. Если причинен вред жизни и здоровью людей, имуществу, окружающей среде или создана такая угроза, максимальный штраф составит 1 миллион рублей. При тяжком вреде здоровью или смерти человека виновного могут лишить свободы на 6 лет, в случае гибели нескольких человек срок увеличится до 10 лет.

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