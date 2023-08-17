В пензенском центральном парке сошли с монорельса вагончики

17.08.2023 | 09:36

В среду, 16 августа, в пензенском ЦПКиО имени В. Г. Белинского произошел инцидент: с монорельса сошли вагончики карусели. Об этом сообщил участник событий.

«Сошли с монорельсы два первых вагончика аттракциона «Веселые горки». В первом были взрослый с ребенком, во втором девочка лет 8 (папа снимал видео за ограждением). Я с дочкой ехал в четвертом вагончике», - рассказал он.

По словам мужчины, контролеры помогли снять детей с аттракциона, никто не пострадал.

«Повезло, что не успели подняться выше (без жертв не обошлось бы). Но наши граждане, и дети, и взрослые, не издали ни одного крика, оха и т. д. Кто сам, кому помогли (мне стремянку принесли, дочь на руках снял сотрудник, спасибо ему!). Вышли с территории данного объекта без возмущения, истерик, обвинений», - описал ситуацию горожанин.

Он также добавил, что кассир поставила вопрос о проданных на «Веселые горки» билетах и сотрудник парка велел ей отправлять посетителей на другие карусели.

«Хорошо, что без жертв и пострадавших. Плохо, что за это никто не ответит. А моя дочка 10 лет от роду запомнит этот день навсегда и на карусели кататься больше не пойдет. Дома супруга свечу зажгла», - завершил рассказ пензенец, добавив, что раньше они с дочкой не раз катались на этом аттракционе.

Один из комментаторов высказал претензию в отношении «Веселых горок»: «Мы во вторник на них катались, вагончики сильно трясло, когда в горку поднимались».

«Иски должны быть к конструкторам, организации, производившей монтаж, и к эксплуататорам», - отметил другой подписчик.

В дирекции парка сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что «Веселые горки» - коммерческий аттракцион, за его техническое состояние и эксплуатацию отвечает индивидуальный предприниматель.

Это не первый случай ЧП с аттракционами. 6 июня в Кузнецке в парке «Нескучный сад» из-за отключения электричества встало колесо обозрения, и люди застряли на высоте. По словам очевидца, в одной из кабинок находилась девочка без взрослых.

6 мая в Оренбурге из-за поломки механизма рухнул аттракцион «Цепочка». Несколько взрослых и детей получили травмы различной степени тяжести.

В Гостехнадзоре предупредили: за нарушение техрегламента с требованиями к аттракционам установлен штраф до 300 тысяч рублей. Если причинен вред жизни и здоровью людей, имуществу, окружающей среде или создана такая угроза, максимальный штраф составит 1 миллион рублей. При тяжком вреде здоровью или смерти человека виновного могут лишить свободы на 6 лет, в случае гибели нескольких человек срок увеличится до 10.