Военным пенсионерам - участникам СВО полностью компенсируют пенсию

12.09.2023 | 08:40

Военные пенсионеры, заключившие контракт или призванные на службу по мобилизации, помимо основных выплат будут получать денежную компенсацию в размере их пенсий.

Соответствующий указ Президента РФ Владимира Путина размещен на портале правовой информации.

Согласно ФЗ № 4468-1 от 12 февраля 1993 года, пенсионные выплаты военным пенсионерам, которые снова поступают на службу в российские войска, МВД, Росгвардию и другие силовые ведомства, приостанавливаются.

«Установить военнослужащим, которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы, и гражданам Российской Федерации, которые призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, дополнительно к денежному довольствию ежемесячную компенсационную выплату в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты», - говорится в указе.

Определить порядок осуществления ежемесячных компенсаций военным пенсионерам - участникам СВО и обеспечить финансирование расходов поручено правительству.

Указ вступил в силу в понедельник, 11 сентября.