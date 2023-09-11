В автобусах для иссинских школьников были неисправны ремни

11.09.2023 | 10:44

В Пензенской области прокуратура выявила нарушения технического регламента при эксплуатации школьных автобусов. Проверки проводились в преддверии нового учебного года, участие в них принимали и сотрудники ГИБДД.

В частности, в Иссинском районе у проверяющих возникло сразу несколько претензий.

«В верхней части передней и задней панелей кузова некоторых автобусов не были установлены дополнительные сигнальные устройства желтого цвета, в одном из автобусов аптечка первой медицинской помощи не имела обозначения срока годности, имелись неисправности ремней безопасности», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Всем руководителям образовательных учреждений Иссинского района были внесены представления об устранении нарушений.

Недочеты ликвидировали в кратчайшие сроки.