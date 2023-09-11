В автобусах для иссинских школьников были неисправны ремни

В Пензенской области прокуратура выявила нарушения технического регламента при эксплуатации школьных автобусов. Проверки проводились в преддверии нового учебного года, участие в них принимали и сотрудники ГИБДД.
В частности, в Иссинском районе у проверяющих возникло сразу несколько претензий.
«В верхней части передней и задней панелей кузова некоторых автобусов не были установлены дополнительные сигнальные устройства желтого цвета, в одном из автобусов аптечка первой медицинской помощи не имела обозначения срока годности, имелись неисправности ремней безопасности», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Всем руководителям образовательных учреждений Иссинского района были внесены представления об устранении нарушений.
Недочеты ликвидировали в кратчайшие сроки.
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