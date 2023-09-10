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Общество

На следующей неделе пензенцев ожидает потепление

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На предстоящей неделе жителей Пензенской области ожидает комфортная сентябрьская погода. В некоторые дни вероятны осадки, а к выходным немного потеплеет.

Такой прогноз сделали синоптики Gismeteo.

В понедельник, 11 сентября, будет облачно с прояснениями, порывы ветра до 9 м/с. Утром ожидается +9…+11 градусов, днем температура поднимется до +17…+19.

Во вторник вероятен небольшой дождь. Днем термометры покажут +16…+19 градусов. В среду, четверг и пятницу прогнозируется переменная облачность, +8…+10 утром и +17…+20 днем.

В выходные возможны дожди. Днем, по прогнозам, воздух прогреется до +18…+21.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал жителям европейской части России, в том числе Поволжью, три волны бабьего лета. По словам специалиста, в сентябре будет на 2 градуса теплее, чем должно по всем многолетним параметрам.

Кроме того, ожидается, что первый осенний месяц будет сухим.

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