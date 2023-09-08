Синоптик спрогнозировал три волны бабьего лета

08.09.2023 | 10:15

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в интервью радио Sputnik, когда жителям европейской части России ждать бабего лета и каким будет октябрь.

По его словам, переход от метеорологического лета к метеорологической осени в этом году будет очень плавным.

«Я оцениваю сентябрь на большей части европейской территории России по температурному фону на 2 градуса теплее, чем должно быть по всем многолетним параметрам. Что касается количества осадков, в северной половине Европейской России ожидается дефицит небесной влаги до 10-30%, к югу будет дождей больше, чем положено по норме, на 15-20%», - дал он прогноз, отметив, что в целом в сентябре будет наблюдаться медленное сползание в осенний климатический режим.

Также Евгений Тишковец предсказал достаточно теплый октябрь.

По его словам, в этом году бабье лето пройдет в три волны с разными временными интервалами - молодое, классическое и старое.

«Молодое бабье лето обычно бывает в конце августа и начале сентября, классическое - в середине сентября, а старое бабье лето - в первой половине октября. В октябре температурный фон все еще будет выше ожидаемой нормы, так что этот месяц тоже порадует золотой осенью», - сказал Евгений Тишковец.