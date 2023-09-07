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Общество

От пензенцев ждут варианты названий новых проездов

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В Пензе вынесли на обсуждение названия для трех новых проездов, расположенных в микрорайоне Заря.

Варианты предложило управление градостроительства и архитектуры города.

- 1-й проезд Таганцева (находится рядом с улицей Таганцева);

- 2-й проезд Таганцева (расположен там же);

- проезд Народный (рядом с 3-м Земляничным проездом).

Горожане могут предложить свои варианты. Их нужно присылать на электронную почту 685667@list.ru.

«Мнение по данному вопросу может выразить каждый желающий. Ответы будут собирать в течение семи календарных дней со дня данной публикации», - уточнили в пресс-службе мэрии Пензы.

Затем вопрос присвоения наименований новым проездам рассмотрят на сессии гордумы.

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