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Общество

В Пензе планируют построить развязку в районе Ахунского переезда

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В районе Ахунского переезда возведут развязку. Проект, возможно, воплотят в жизнь после 2024 года.

Вопрос о строительстве задал подписчик губернатора в соцсети «ВКонтакте». Ему ответил представитель городской администрации, который подтвердил: такие планы есть.

«Согласно карте планируемого размещения объектов местного значения города Пензы, относящихся к области автомобильных дорог, утвержденной в составе Генерального плана города Пензы, в районе Ахунского переезда предусмотрено строительство развязки в разных уровнях», - сообщил он.

Предпроектный вариант будущей трассы уже готов. Разработкой занимались специалисты из Воронежа. Ориентировочно обозначили место - в 230 м к западу от действующего переезда «Ахунский» перегона Пенза-II - Селикса.

«Мероприятия по разработке проектной документации на строительство развязки в разных уровнях в районе Ахунского переезда бюджетом города Пензы на 2023-2024 годы не предусмотрены», - добавил представитель администрации.

Вопрос финансирования строительства намерены рассмотреть в более поздний период.

В 2019 году обсуждались планы не только сделать развязку в районе переезда, но и расширить проезжую часть. Речь шла о правой стороне улицы Нейтральной, правой части дороги, ведущей к Нейтральной, участке по правой стороне Чаадаева перед переездом - в направлении от трассы М5 в сторону Шуиста.

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