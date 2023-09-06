В Пензе планируют построить развязку в районе Ахунского переезда

В районе Ахунского переезда возведут развязку. Проект, возможно, воплотят в жизнь после 2024 года.
Вопрос о строительстве задал подписчик губернатора в соцсети «ВКонтакте». Ему ответил представитель городской администрации, который подтвердил: такие планы есть.
«Согласно карте планируемого размещения объектов местного значения города Пензы, относящихся к области автомобильных дорог, утвержденной в составе Генерального плана города Пензы, в районе Ахунского переезда предусмотрено строительство развязки в разных уровнях», - сообщил он.
Предпроектный вариант будущей трассы уже готов. Разработкой занимались специалисты из Воронежа. Ориентировочно обозначили место - в 230 м к западу от действующего переезда «Ахунский» перегона Пенза-II - Селикса.
«Мероприятия по разработке проектной документации на строительство развязки в разных уровнях в районе Ахунского переезда бюджетом города Пензы на 2023-2024 годы не предусмотрены», - добавил представитель администрации.
Вопрос финансирования строительства намерены рассмотреть в более поздний период.
В 2019 году обсуждались планы не только сделать развязку в районе переезда, но и расширить проезжую часть. Речь шла о правой стороне улицы Нейтральной, правой части дороги, ведущей к Нейтральной, участке по правой стороне Чаадаева перед переездом - в направлении от трассы М5 в сторону Шуиста.
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