В Пензенской области снизилась доля расходов населения на ЖКУ

04.09.2023 | 09:54

Пензенская область заняла 40-е место в рейтинге регионов по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги по итогам 2022 года.

Исследование проводилось экспертами РИА Новости на основе подсчета трат на ЖКУ и топливо для освещения и отопления жилья.

Оказалось, что среднестатистическая пензенская семья на эти цели отдавала примерно 3 500 рублей в месяц. Это 9,7% от всех ее потребительских расходов.

По сравнению с 2021-м показатель снизился на 0,6%. Тогда регион занимал 38-ю строчку аналогичного рейтинга с долей расходов 10,3% (3 835 рублей в месяц).

В целом по стране результаты 2022 года в субъектах РФ варьируются в диапазоне от 6,2% до 13,7%. На цифры повлияли уровень совокупных потребительских расходов семей, объем потребления услуг ЖКХ, а также величина тарифов на эти услуги.

«Наиболее значительные затраты были в Москве - средняя семья здесь платила за услуги ЖКХ почти 10 тысяч рублей в месяц. Наименьший объем денежных средств на услуги ЖКХ тратят жители Калмыкии, Брянской и Курской областей, Чувашии. Расходы средней семьи в данных субъектах РФ составляли менее 3,2 тысячи рублей в месяц», - подвели итог специалисты.